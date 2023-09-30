الرئيس السيسي: نعمل على تقارب الإيرادات والمصروفات من خلال دعم قطاع الصناعة

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 06:30 مساءً - قال الرئيس عبد القتاح السيسي، إننا نعمل على تقارب الإيرادات والمصروفات من خلال دعم قطاع الصناعة.

وأوضح الرئيس، أن الإنفاق بالدولار يمثل عبئا كبيرا على الدولة.

وأشار إلي أن الدولة المصرية قامت بتغيير البنية التحتية لزيادة الفرص الاستثمارية.

وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن دعم قطاع الصناعة وتوفير المناخ المحلي يقلل من الضغط علي الإنفاق الدولاري.

جاء ذلك خلال جلسة الاقتصاد ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن"بين الرؤية والإنجاز، اليوم السبت، وذلك برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، ويستمر على مدار ٣ أيام حيث ينتهى فى 2 أكتوبر المقبل، بالعاصمة الإدارية الجديدة، بمشاركة عدد كبير من السياسيين والإعلاميين ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة فضلًا عن الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات.