الصحة تكشف أهمية الحصول على لقاح الأنفلونزا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 08:25 مساءً - قالت وزارة الصحة والسكان، إن التطعيمات مهمة للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين، كما أنها واحدة من أهم وسائل الوقاية من أمراض الجهاز التنفسي لقاح الأنفلونزا الموسمية.

وتابعت : "تطعيم الأنفلونزا غير مرتبط بوقت محدد ويمكن أخذ اللقاحات في أي وقت من العام الاستفادة القصوى من اللقاحات ويفضل أن تكون في بدايات فصلي الخريف والشتاء لزيادة عوامل انتشار الأمراض التنفسية في هذا الوقت مثل الإنفلونزا ونزلات البرد، والفيروس التنفسي المخلوي. وأضاف أن الإنفلونزا هي عدوى فيروسية تصيب الممرات الهوائية في الرئتين، وتسبب الحمى وآلام في الجسم، وسعال، وأعراض أخرى وهناك بعض الأطفال قد يحتاجون إلى دخول المستشفى للعلاج، لما تسببه الإنفلونزا في بعض الأحيان من مضاعفات.

وأشارت وزارة الصحة الي حرصها على تكثيف حملات التوعية المجتمعية بالأمراض التنفسية، والتوعية بأهمية التطعيمات لرفع المناعة المجتمعية ضد الأمراض المعدية.

ونوهت إلي أنه يجب أخذ المعلومات من المصادر الصحيحة وعدم الانسياق وراء الشائعات فيما يخص الأمراض التنفسية التي تزداد في فصل الشتاء.