السيسي يشهد الجلسة الثالثة من مؤتمر حكاية وطن

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 09:31 مساءً - يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي الجلسة الثالثة من مؤتمر حكاية وطن، حيث تناقش الجلسة موضوعات خاصة بملف الكهرباء والطاقة المتجددة.

ويشارك في الجلسة الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروات المعدنية.

مؤتمر حكاية وطن

وانطلق مؤتمر حكاية وطن، صباح اليوم السبت، في فندق الماسة بالعاصمة الإدارية الجديدة، برعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور عدد كبير من ممثلي المجتمع المصري وأطيافه المختلفة ولفيف من الخبراء والمتخصصين في شتى المجالات، ومن المقرر أن يستمر حتى 2 أكتوبر المقبل.

ويأتي المؤتمر في إطار حرص القيادة السياسية على تفعيل المشاركة المجتمعية وتعزيز الحوار مع المواطنين خاصة الشباب، ودورهم في مساندة جهود الحكومة لتنفيذ المشروعات القومية وخطط التنمية الاقتصادية.