وزير الكهرباء: أضفنا 30 ألف ميجاوات من القدرات إلى الشبكة القومية

احمد وائل عمر - القاهرة في السبت 30 سبتمبر 2023 09:32 مساءً - قال الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء، خلال جلسة الطاقة بمؤتمر "حكاية وطن" إننا أضفنا 30 ألف ميجاوات من القدرات إلى الشبكة القومية.

ويشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، ويشارك فيها كبار الوزراء، حيث يحضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، وتتناول هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة في دعم الاقتصاد المصري.