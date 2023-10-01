الهيئة العليا لحزب المستقلين الجدد تؤكد دعم الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية قادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 02:25 مساءً - أكدت الهيئة العليا لحزب المستقلين الجدد، على دعم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للترشح لفترة رئاسية قادمة.

وجاء في البيان: "ونحن نؤكد علي دعمنا الكامل للرئيس في خوضه للانتخابات القادمه وان الحزب في مرحله انعقاد كامل منذ اعلان الخريطه الزمنيه للانتخابات الرئاسية".

وأكدت الهيئة أن هناك تكليفات واضحة لكل الكوادر الحزبيه في كل المحافظات برفع درجه الاستعداد القصوي والعمل في هذه المرحله في جمع التوكيلات الخاصة بدعم ترشيح الرئيس.

واختتمت بيانها: "ونتابع عن كثب الخطه الخاصه بفتره الانتخابات لدعم الرئيس في كل المراحل الانتخابية، ونؤكد ان دعمنا للرئيس جاء على ما تم في السنوات الماضةه منً جهد وعطاء والحفاظ على الدولة المصرية والانطلاق نحو بناء الجمهورية الحديدة".