وزير التنمية المحلية يتلقى تقريراً حول زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 03:30 مساءً - تلقى اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، تقريراً من حول نتائج الزيارة الأولى للسيد ستيفان جييمبرت المدير الإقليمي للبنك الدولي في القاهرة واليمن وجيبوتي لمحافظة قنا لمتابعة أنشطة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر .

وأشار التقرير إلى أن المدير الإقليمى للبنك الدولى التقى خلال زيارته لقنا مع اللواء أشرف الداودي محافظ قنا بحضور الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزير التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ، حيث تناولت الزيارة عرض لأهم مخرجات ونتائج برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر كنموذج للتنمية المحلية المتكاملة ودوره في تعزيز تنافسية المحافظات وتحسين البنية الأساسية وتطوير نظم عمل الإدارة المحلية.

ومن جانبه أشار اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية إلى أن زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي لمحافظة قنا وما شهده من طفرة تنموية أحدثها البرنامج في محافظة قنا على مستوي خدمات البنية الأساسية والأنشطة الاقتصادية والتطور في العنصر البشري بعد ان كانت واحدة من أكثر المحافظات فقراً خلال العقد الماضي يؤكد على ثقة المؤسسات الدولية الاقتصادية في التوجهات التنموية والاقتصادية للحكومة المصرية خاصة في تنمية وتطوير المناطق الأكثر فقراً بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن النظرة الإيجابية لمجموعة البنك الدولي نحو أداء برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ووضعه في مراكز متقدمة في التصنيفات العالمية للمشروعات التنموية بشهادة عدد من التقارير الواردة إلى الحكومة المصرية من البنك الدولي خلال الأشهر القليلة الماضية، وكذا حصول البرنامج علي جائزة أفضل برنامج تنموي ممول من البنك الدولي بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2023، كلها إشادات تعكس نجاح برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في بناء نموذج متكامل للتنمية المحلية المتكاملة، فضلاً عن إسهام البرنامج في مكتسبات الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات التنمية الجارية على مختلف المحاور بجمهورية مصر العربية.

وأوضح الدكتور هشام الهلباوي مدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر ِأن زيارة المدير الإقليمي لأنشطة البرنامج على أرض الواقع ولقاءه بالمستفيدين المباشرين من أنشطته ومخرجاته سواء من المستثمرين، أو أعضاء التكتلات الاقتصادية، أو المواطنين، أو مسئولي الإدارة المحلية تؤكد على تفرد منهجية البرنامج ونجاح الدولة المصرية والحكومة في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من نتائجه وتعظيم المنافع الاجتماعية والاقتصادية والمؤسسية والخدمية من التمويل الذي تم إتاحته من البنك الدولي.

وأشار مدير برنامج التنمية المحلية إلى أن الزيارة تناولت عرض نسبة رضا المواطنين والمستثمرين وأصحاب الأعمال عن جهود الحكومة المصرية في تعزيز قدرة المحافظات من قيادة عملية التنمية والتطور في الأداء الناتج عن في تأصيل الإصلاحات المؤسسية ونظم الإدارة المحلية المطورة وبناء القدرات والاستثمار في الكوادر البشرية بالمحليات ، لافتاً إلى إن تدخلات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهمت في ارتفاع نسبة رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة لتصل إلى 82.8% فيما بلغ نسبة رضا أصحاب الأعمال 85% وفق نتائج استبيان رضا المواطنين وأصحاب الأعمال عن خدمات البرنامج.

وأشار التقرير الذى تلقاه وزير التنمية المحلية أن المدير الإقليمي للبنك الدولي استهل زيارته لمحافظة قنا بلقاء مع المحافظ أشرف الداودي محافظ قنا، حيث أشار إلي دور البرنامج في تهيئة البيئة الداعمة لتنمية الاقتصاد المحلي وذلك بترفيق المناطق الصناعية ودعم المستثمرين وتطوير الية إدارة المناطق الصناعية بالإضافة إلى تنمية وتطوير التكتلات الاقتصادية ودعم صغار المنتجين، كما أشار الداودي إلى دور البرنامج في دعم تبسيط إجراءات الحصول على الخدمات الحكومية وخدمات المستثمرين وأصحاب الصناعات الصغيرة والمتوسطة من خلال دعم وتطوير المراكز التكنولوجية وتطوير البنية التحتية لها ونظم العمل، مضيفاً: إن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر أسهم في تطوير آليات عمل الادارة المحلية بمستوياتها المختلفة ودعم وبناء قدرات موظفين الادارة المحلية ودعم البنية التحتية المحلية من خلال قطاع مياه الشرب والصرف الصحي والطرق المحلية الداعمة للاقتصاد المحلي وتطوير وانشاء الأسواق المحلية والعمل على دعم المحافظة في انشاء منطقة حرفية نموذجية.

كما التقي المدير الإقليمي للبنك الدولي بعدد من المستثمرين ومجلس إدارة المنطقة الصناعية بمنطقتي كلاحين قفط والهو بنجع حمادي، الذين أعربوا عن تقديرهم للدور الذي قام به برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في إحداث نقلة نوعية لمرافق المنطقة الصناعية التي كانت متهالكة بسبب الزمن - حين أنه تم إنشاء المناطق الصناعية في تسعينات القرن الماضي- كما أشادوا بقدرة البرنامج على تلبية احتياجاتهم من المرافق سواء القدرات الكهربائية والمياه والصرف الصحي وخطوط الاتصالات وما قدمه البرنامج من إتاحة الغاز الطبيعي للمناطق الصناعية بكل مصانعها في سابقة اختصت بها الدولة صعيد مصر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بالاهتمام بصعيد مصر بعد سنوات من التهميش.

كما أشاد عدد من المستثمرين بالمناطق الصناعية بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظام إدارة المناطق الصناعية للحفاظ على مكتسبات المنطقة من المرافق المطورة ومن الجدير بالذكر أن مستثمري المناطق الصناعية ألقوا بالضوء على التطور في الاستثمار الصناعي في المحافظة بمضاعفة عدد المصانع والأيدي العاملة بها لأكثر من ثلاث أضعاف في الخمس سنوات الماضية، وكذا حجم الاستثمار الموجه لدعم الاقتصاد الصناعي في الصعيد الذي أدى بدوره إلى مضاعفة الاستثمارات التي تم ضخها من القطاع الخاص.

وفى السياق ذاته تفقد المدير الإقليمي معرض التكتلات الاقتصادية الذي تم تنظيمه علي هامش الزيارة، حيث التقي بالعارضين لأهم منتجات التكتلات الاقتصادية بمحافظات قنا وأسيوط وسوهاج حيث استمع إلي شرح من العارضين بدور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في دعم التكتلات الحرفية والزراعية المختلفة (الفركة والتلي والاثاث والعسل الاسود والبصل)، حيث أوضح العارضين دور البرنامج دعم وبناء قدراتهم لتطوير المنتجات ودعم الكيانات الناشئة ودعم المنتجين في التحول إلي الاقتصاد الرسمي والمشاركة بالمعارض المحلية والدولية، وما نتج عنه من زيادة الدخل وتوفير فرص عمل وفتح أسواق جديدة لأعضاء التكتلات الاقتصادية.

كما تناولت الزيارة عرض من العاملين بالإدارة المحلية بمحافظة قنا حول دور برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر في تطوير نظم وسياسات عمل الإدارة المحلية من خلال تطوير آليات مشاركة المواطن وإعداد خطة استثمارية تشاركية وتلبية احتياجات المواطن بالإضافة إلى تطوير آليات عمل إعداد الخطة الاستثمارية واستحداث البرنامج لنماذج عمل تدعم الموظفين المحليين في تحديد احتياجات المجتمع وترتيب الأولويات وإعداد دراسات الجدوى القبلية، كما تم استعراض تجربة البرنامج في دعم المحافظة في تنمية مواردها المحلية مما يدعم القيادة التنفيذية بمستوياتها المختلفة في تلبية الاحتياجات المجتمعية وتنفيذ مشروعات تنموية في ظل مرونة في توفير التمويل.

فضلاً عن ذلك، تفقد وفد البنك الدولي أثناء زيارة المدير الإقليمي للبنك الدولي منتدى التنمية المحلية بمدينة قفط ومدينة نقادة ومسئولي الشكاوى بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بمشروعات برنامج تنمية الصعيد، حيث تم عرض دور المنتديات المحلية في دعم التخطيط التشاركي ودور الفعال للمواطنين في وضع ومتابعة الخطط الاستثمارية، وتنفيذ جلسات تشاور بيئي لعرض تصميم المشروعات علي المواطنين ومشاركتهم في التعديل والإضافة علي التصميم حسب احتياجاتهم. كما تم إيضاح أهمية التواصل من خلال منظومة الشكاوى للمشاريع الجاري تنفيذها ومدي البحث وسرعة حل الشكوى؛ حيث أكد أعضاء المنتديات من جانبهم علي مدي استفادة المواطنين من جلسات التشاور ومدي فاعلية هذه الآليات في تلبية احتياجاتهم.

ومن جانبه، أشاد المدير الإقليمي للبنك الدولي بمخرجات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، مؤكداً: أن الترابط والتكامل بين مخرجات وأنشطة البرنامج نموذجاً متكامل للتنمية المحلية المتكاملة التي يسعي البنك الدولي بالتعاون مع الحكومة المصرية في تطبيقها ، مشيراً إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يعد من البرامج الرائدة التي يتم الاسترشاد بها والبناء علي مخرجاتها في جميع المشروعات التنموية المخطط تمويلها من البنك الدولي في مصر وعدد من الدول النامية علي مستوي العالم، في ضوء الإستراتيجية القطرية بين الحكومة المصرية والبنك الدولي (2023-2027) التي تم إطلاقها في مايو 2023.