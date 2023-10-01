مسيرات حاشدة لآلاف المواطنين بالشرقية لتأييد ترشح الرئيس السيسي لفترة جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - شهدت مكاتب الشهر العقاري بمحافظة الشرقية اليوم الأحد، لليوم السابع على التوالي، إقبالا غير مسبوق من المواطنين، لتحرير توكيلات لتأييد ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لفترة رئاسية جديدة.

وتصدر كبار السن والشباب والمرأة مشهد الحب للرئيس السيسي، مرددين الأغاني الوطنية التي أشعلت حماس المحيطين بهم وشجعت المئات من المواطنين للانضمام إليهم، منها «السيسي رئيسي وتحيا مصر وتسلم الأيادي وتحيا مصر تحيا مصر»، كما أطلقت النساء الزغاريد رافعات أعلام مصر وصور الرئيس، وأكدن تأييدهن الكامل للرئيس لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة والمشروعات القومية واستمرار عجلة التنمية الشاملة والحفاظ على مكتسبات الدولة.

وأشار المواطنون، إلى أن السنوات الماضية شهدت إنجازات كبيرة لم تشهدها مصر من قبل منذ أكثر من نصف قرن، منها العاصمة الإدارية وحياة كريمة وإنشاء المطارات والمدن الجديدة والتأمين الصحي الشامل وشبكة الطرق العنكبوتية التي غطت جميع طرق الجمهورية.

وأكدوا الوقوف صف واحد خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لمواجهة قوى الشر والشائعات المغرضة وحروب الجيل الرابع والخامس والتي تتخذ من الفضاء الإلكتروني ووسائل التواصل الاجتماعي أدوات لتخريب العقول وإرسال رسالة للعالم كله أن الشعب المصرى يقف صفا واحدا خلف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الذى حقق الأمن والأمان لمصر وأعطى المرأة المصرية حقوقا لم تحصل عليها منذ سنوات طويلة، للتأكيد أنه الأفضل والأحق في قيادة سفينة الوطن للوصول بها لبر الأمان .

كما أشاروا إلى أن دعم ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي للرئاسة فترة جديدة واجب وطني على كل المصريين. وفى سياق متصل، شهدت مراكز ومدن الشرقية مسيرات شعبية كبيرة من حزب مستقبل وطن لتأييد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قلبا وقالبا، مؤكدين أن احتشادهم والتوجه للشهر العقاري لتحرير التوكيلات للرئيس السيسي أكبر دليل على شعبيته الجارفة التي يتمتع بها نجاحه في تجنب الدولة مخاطر الإرهاب وحقق الأمن والأمان لربوع مصر.