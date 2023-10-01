النائب أشرف ثابت: نؤيد ترشح الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - أكد النائب أشرف ثابت، عضو مجلس الشيوخ تأييده للرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة.

وتوافد أعضاء مجلس النواب، على قاعة البهو الفرعوني بمجلس النواب، للتوقيع على نماذج تزكية المرشحين في الانتخابات الرئاسية 2024، حيث أتاحت الأمانة العامة للمجلس نماذج تزكية أعضاء مجلس النواب للمترشحين لانتخابات رئاسة الجمهورية 2024، والمُعدة من قبل الهيئة الوطنية للانتخابات، تفعيلًا لنص المادة "142" من الدستور التي تقضي بأن يُشترط لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يُزكي المترشح (20) عضوًا من أعضاء مجلس النواب، والمادة "108" من اللائحة الداخلية للمجلس التي تنظم إجراءات ذلك.