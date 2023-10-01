وزير النقل: لدينا 3700 عربة نقل ركاب بالسكة الحديد.. و8000 للنقل

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - استعرض كامل الوزير، وزير النقل، جهود وزارة النقل في تطوير مرفق السكة الحديد منذ 2014، موضحا: "كان لدينا عربيات ركاب بعدد 2800 عربية منهم 1000 عربية معطلة تماما، و1800 عربية صالحة بنسبة 65% وحاليا يوجد لدينا 3700 عربة منهم 900 عربة جديدة بالكامل من عدد 1350 عربة قادمة من روسيا والمجر، و2300 عربة صالحة بكفاءة 80% بعد رفع كفاءتها بورش السكك الحديدية، و500 عربة معطلة ولها عقود تجديدات ويجرى العمل فيها حاليا بالورش".

أضاف الوزير، في جلسة "المشروعات القومية والبنية التحتية " ضمن فعاليات مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن مصر لم يكن بها قطارات فاخرة نهائيا، وجرى التعاقد في 2019 – 2020 على 6 قطارات تالجو إسبانية فاخرة، وتعمل حاليا على خطوط السكة بكامل طاقتها، ورفعت من مستويات الرفاهية والخدمة للركاب على خط القاهرة إسكندرية والقاهرة أسوان.

بالنسبة لقطارات البضائع، أوضح الوزير: "كان لدينا 8000 عربة منهم 4000 عربة عاطلة تماما، والباقي صالح بنسبة 50%، وبتوجيهات رئاسية جرى التعاقد مع شركة سيماف على 1000 عربة دفعة واحدة ولأول مرة يتم إدخال عربات نقل الغلال وعربات قلاب تستخدم في نقل كل خامات المحاجر إلى المصانع في كل أنحاء الجمهورية، وأصبح لدينا اليوم 8481 عربة حاليا".

وأردف كامل الوزير: "لدينا 47 ماكينة صيانة وتجديدات السكة الحديد، منهم 7 ماكينات جديدة بالكامل و37 ماكينة صالحة بنسبة 80% و3 ماكينات معطلة ولها عقود تجديدات، وأصبحت كل الأعمال حاليا ميكانيكية، أما البنية الأساسية فكان لدينا 1000 كيلو متر أطوال السكة الحديد، و6664 مفتاح، وجرى تجديد 900 كيلو وهناك عقود لتجديدات 3 خطوط رئيسية بـ2300 كيلو متر وجرى الانتهاء 900 كيلو و2950 مفتاح، والباقي سينتهي في منتصف 2024".

وأشار إلى تطوير الخطوط الحالية بالسكة الحديد، وإنشاء خطوط جديدة وخاصة في إطار تطوير البنية الأساسية لخدمة الممرات اللوجيستية، وجرى إنشاء خطوط جديدة بتكلفة 70 مليار جنيه.