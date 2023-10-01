وزير النقل: كل موانئ مصر خضراء ولدينا منصة واحدة تمنح اليخوت تصريحا فى نصف ساعة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - قال وزير النقل كامل الوزير في كلمته بمؤتمر حكاية وطن بحضور الرئيس السيسى: إن موضوع سياحة اليخوت مهم جدا ولم يكن لدينا ما يسمى بسياحة اليخوت، لأن أصحاب اليخوت كانوا لدخول مصر لا بد أن يحصل على 14 تصريحا ومن 14 جهة وكل جهة تحصل على رسم وحدها وتم أخذه إلى وزارة النقل.

وأضاف: أصبح لدينا منصة واحدة ليحصل على التصديق خلال نصف ساعة لزيارة كل الموانئ، ويتم التفتيش مرة واحدة ساعة الوصول وساعة المغادرة، كما يسمح لصاحب اليخت لزيارة كل الجزر بالتنسيق مع القوات المسلحة.

وأكد أن كل الموانئ المصرية أصبحت خضراء، كما أن إمداد السفن بالوقود موضوع مهم جدا، والمراكب بدلا من أن تدخل الموانئ أصبحت تدخل بقاطراتنا، وبالتالي لا تترك عادما وتدخل دون تشغيل المحرك ولدينا كل شهادات الجودة من كل المنظمات العالمية التي تراقب الجودة.