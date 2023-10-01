رئيس الحركة الوطنية: نؤيد ترشح الرئيس السيسي لتحقيق "الجمهورية الجديدة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - أعلن اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، تأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسية جديدة.

وقال "السيد" إن المرحلة الراهنة من عمر الوطن تتطلب ضرورة الحفاظ على حالة الأمن والاستقرار واستمرار مسيرة البناء والتنمية لتحقيق حلم "الجمهورية الجديدة" التي يحلم بها كل مواطن على أرض مصر، مضيفا :"من هنا تأتى الضرورة لاستمرار الرئيس السيسى فى رئاسة الجمهورية لاستكمال ما بدأه من مشروعات قومية وتنموية. الإخلال باختصاصات الجهاز المركزي للمحاسبات في الرقابة طبقًا لقانونه.

وأوضح اللواء رؤوف السيد رئيس حزب الحركة الوطنية، أن دعم حزب الحركة الوطنية في انتخابات الرئاسة عليه إجماع من قبل وقيادات وأعضاء الحزب.