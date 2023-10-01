السيسي: البلد تتغير من الواقع اللى موجودة فيه لواقع تاني خالص

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 04:28 مساءً - وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الشكر للدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، والفريق كامل الوزير وزير النقل، على استعراض جهود وزارتيهما خلال الـ 9 سنوات الماضية، قائلا: "بشكركما طبعا".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز،: "عاوز أقول إن كل كلمة قالها الدكتور عاصم والفريق كامل في كل نقطة اتعرضت أو ما اتعرضتش كان محل جهد وإرادة أن البلد دي تتغير من الواقع اللى موجودة فيه لواقع تاني خالص، واتصور أن كل وزير كان معني بشغله لكن دولة رئيس الوزراء كان موجود معانا، وأكثر شخصية تحملت ضغوط هائلة لأن الوزير المختص بيجي يعرض حاجته وخلاص، يكمل شغله، ويحضر اجتماع مجلس الوزراء، لكن الدكتور مصطفى كل يوم معانا ومش بجامل حد أبدا.. واوعوا تفتكروا الفترة لما كان فيها وزير الإسكان ورئيس الوزراء كانت فترة هينة.