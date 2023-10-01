الوطنية للانتخابات تؤكد تدخلها السريع لحل شكاوي التكدس أمام مكاتب التوثيق

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 09:31 مساءً - فى إطار حرص الهيئة الوطنية للانتخابات، على متابعة حُسن تنفيذ قراراتها والإجراءات التحضيرية الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقبلة وحيث إن الهيئة قد تلقت خلال الأيام الماضية، عددا من الاستفسارات وكذلك الشكاوى عبر قنوات التواصل المعلنة من جانبها مع جمهور المواطنين وكذلك كافة المعنيين بالاستحقاق الانتخابى، فإنها تود أن تعلن الآتي:

تؤكد الهيئة الوطنية للانتخابات على أنها تراعى فى كافة إجراءاتها ما نص عليه القانون وقرارات مجلس إدارة الهيئة والتى تستهدف جميعها تذليل أية عقبات قد تواجه المواطنين، والتحقيق فى أية شكاوى قد ترد إليها وتتعلق بحدوث مخالفات أو أخطاء، والتدخل لتصحيحها وإعمال حكم القانون بشأنها.

- تجدد الهيئة الوطنية للانتخابات ترحيبها بالتواصل معها وإخطارها بأية شكاوى أو استفسارات، حتى يُمكن اتخاذ اللازم حيالها، وتذكر الجميع أن نماذج تأييد المواطنين لمن يرغبون فى الترشح للانتخابات الرئاسية مجانية بالكامل ودون أية رسوم مالية.

-قامت الهيئة بالإشراف المباشر على إصلاح الأعطال الفنية التى طرأت بصورة مفاجئة فى عدد قليل من مكاتب التوثيق، والتأكد من الناحية الفنية من عدم تكرارها مجددا، مع التوجيه باستمرار ساعات العمل فى تلك المكاتب لحين تلبية طلبات جميع من تقدموا إليها من المواطنين واستصدار نماذج التأييد لهم لصالح من يرغبون من طالبى الترشح فى الانتخابات.

- وجهت الهيئة الوطنية للانتخابات جميع مكاتب التوثيق المكلفة باستصدار نماذج التأييد بالاستمرار فى تلبية طلبات المواطنين حتى ساعات العمل الرسمية المحددة لها، وفى حالة وجود تكدس وأعداد كبيرة من المواطنين أمام أحد المكاتب أو بعضها، تستمر فى العمل دونما التقيد بأوقات وساعات العمل الرسمية المحددة، ولحين تلبية طلب آخر مواطن يكون قد تواجد أمامها قبل مواعيد الإغلاق المحددة.

- تؤكد الهيئة حرصها الكبير على التجاوب مع كافة الاستفسارات وفحص الشكاوى التى ترد إليها والتحقيق فيها والتعامل معها بصورة فورية، لا سيما تلك التى قد تتعلق بأية صعوبات أو عقبات تواجه المواطنين وكذلك راغبى الترشح فى الانتخابات أثناء عملية استيفاء الأوراق ومتطلبات الترشيح، وذلك حتى يُمكن تذليل تلك العقبات والتيسير على المواطنين وعدم تحميلهم أية أعباء.

- وفى هذا السياق، ورد إلى الهيئة خلال الأيام الماضية عدد من الاستفسارات وكذلك شكاوى، تفيد بوجود زحام كبير أمام عدد من مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى والتوثيق المخصصة بصورة كلية لاستصدار نماذج التأييد لطالبى الترشح فى الانتخابات الرئاسية.

- كما تضمنت الشكاوى الواردة أن عددا قليلا من مكاتب التوثيق قد تعطل بها نظام العمل الإلكترونى لفترة وجيزة من الوقت، الأمر الذى أدى إلى حدوث تكدس أمام تلك المكاتب من المواطنين الذين أبدوا رغبتهم لاستصدار نماذج التأييد لطالبى الترشح.

- سارعت الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدخل الفورى، وأصدرت تعليماتها بتزويد مكاتب التوثيق التى تشهد إقبالا من المواطنين، بأعداد إضافية من الموظفين المدربين وكذلك بالأجهزة الإلكترونية اللوحية (تابلت) المخصصة لاستصدار نماذج التأييد فى سبيل تسريع وتيرة استصدار نماذج التأييد والقضاء التام على الزحام بتلك المقار.