وزير الاتصالات: إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية لبناء جيل جديد من الفنيين المَهَرة"

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 10:31 مساءً - أكد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أنه تم إطلاق مدارس التكنولوجيا التطبيقية لبناء جيل جديد من الفنيين المَهَرة، مشيرًا إلى أنه تم افتتاح 12 مدرسة باستثمارات 600 مليون جنيه، وأن هدفنا الوصول الى ٢٧ مدرسة في جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال استعراض وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنجازات القطاع خلال تسع سنوات، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسى.