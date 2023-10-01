عمرو طلعت: استراتيجية وزارة الاتصالات تستهدف بناء مصر الرقمية

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 1 أكتوبر 2023 11:33 مساءً - كشف الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن استراتيجية الوزارة، موضحا أنها تهتم بثلاثة أهداف رئيسية لبناء مصر الرقمية، أولها الخدمات الحكومية واستحقاقات المواطن لدى الحكومة أن تقدم بشكل مميكن ومحوكم وسهل، والمستهدف الثانى إكساب أكبر عدد ممكن من المواطنين مهارات رقمية مختلفة وإثراء مصفوفة الكوادر فى مختلف تخصصات الاتصالات، والهدف الثالث جذب أكبر عدد من الشركات العالمية وتشجيع أكبر عدد للشركات المحلية للتوسع فى مقار وفروع ومراكز لها فى مصر.

وأضاف خلال كلمته بجلسات مؤتمر "حكاية وطن"، أن الفكرة فى اتصال الهدفين الثانى والثالث هو تخليق العرض من خلال التوسع فى المهارات والكوادر المدربة ثم تخليق طلب لاجتذاب هذه المهارات وبالتالى تخليق فرص عمل أكبر، وما يربط الثلاث أهداف مع بعض أنها جميعا تتمحور حول المواطن.

وأكد وزير الاتصالات، بدء العمل على أربع محاور بشكل متزامن وموازٍ، أولها العمل مع كافة الوزارات والجهات المقدمة للخدمات فى الدولة لتبسيط الإجراءات وإعادة هندستها ثم ميكنتها وإتاحتها بشكل مرقمن، ودوما متصل بتقديم الخدمات المرقمنة بدعم البنية التحتية، من حيث الانتشار والثبات والسرعة ونفاذ أكبر عدد من المواطنين على الإنترنت، والمحور الثالث هو تمكين أكبر عدد من المواطنين من المنافسة بفعالية فى سوق العمل فى الاقتصاد الرقمى سواء المحلى أو ال مستويين الإقليمى والدولى، وا لمحور الرابع تشجيع رواد الاعمال والفكر الابتكارى والعمل الخلاق.

ويشهد الرئيس عبد الفتاح السيسى جلسة بعنوان "التحول الرقمى وحوكمة قطاع التموين"، فى إطار فعاليات اليوم الثانى من مؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز"، المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة. وذلك بحضور الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والسيد القصير وزير الزراعة.

وشهد اليوم الأول جلسات مهمة تركز على محاور الاقتصاد، وشارك فيها كبار الوزراء، حيث حضر الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ودكتور محمد معيط وزير المالية، وأحمد سمير وزير التجارة والصناعة، ودكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى، وتناولت هذه الجلسات سياسات وبرامج الحكومة فى دعم الاقتصاد المصرى.

كما شهدت جلسات أمس التركيز على قطاعات الطاقة والبنية التحتية، وشارك فيها دكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية وتم خلال هذه الجلسات مناقشة مشروعات قومية كبيرة وجهود تطوير البنية التحتية.

بينما يشهد اليوم الثانى جلسات تركز على مجالات السياسة الخارجية والأمن القومى، ويحضرها سامح شكرى وزير الخارجية والمستشار عمر مروان وزير العدل، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية، يتم خلال هذه الجلسات مناقشة قضايا الأمن القومى والعلاقات الدولية.

فيما يتعلق بالجلسات المخصصة للعدالة الاجتماعية والصحة تشهد حضور د خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، ود نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، وسيتم ختام الفعاليات بجلسة ختامية تجمع كبار المسؤولين لاستعراض نتائج المؤتمر والتوجهات المستقبلية للتنمية فى مصر.