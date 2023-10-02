أخبار مصرية

الرئيس السيسى: موضوع الزيادة السكانية له بعد خطير جدا فى الاستقرار

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احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 02:33 صباحاً - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن محطات المعالجة التي نفذتها الدولة في بحر البقر والحمام والمحسمة وغيرها للاستفادة من المياه قائلا: "لما وزير الإسكان كان بيتكلم على 3 آلاف محطة معالجة عشان نستخدم المياه دي ثنائية وأولية قلت لن نسمح إلا بمعالجة ثلاثية متطورة وبدأنا برنامج من 7 سنين بـ300 مليار جنيه".

 

وأضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في تعليق بمؤتمر حكاية وطن، أن ترشيد استخدام المياه أمر في غاية الأهمية، متابعا: "معندناش حاجة تانية نعملها للمياه كدولة غير أن عدد السكان الحالي للدولة ضاغط وموضوع السكان له بعد خطير جدا في الاستقرار والمواطن مش هيعرف ده"

 

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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