وزير التنمية المحلية يستعرض تقريراً حول جهود مبادرة ”سند الخير” لتوفير السلع...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 11:23 صباحاً - وزير التنمية المحلية: 371,7 مليون جنيه إجمالي مبيعات المبادرة منذ انطلاقها و تكثيف تواجدها فى قرى حياة كريمة

تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في إطلاق المبادرات المختلفة لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأقل من مثيلاتها في الأسواق بالمعارض الثابتة والمتحركة والتي تدعم محدودى الدخل والأسر متوسطة الدخل.

استعرض اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، تقريراً عن متابعة جهود مبادرة "سند الخير" والتى أطلقتها الوزارة فى 31 مارس 2022 وحتى نهاية الأسبوع الماضى، والتى استمرت على مدار 75 أسبوعاً، وذلك لتوفير السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك فى الأحياء الشعبية والقرى فى 16 محافظة كمرحلة أولى.

وأكد اللواء هشام آمنة، أن حجم مبيعات مبادرة "سند الخير" منذ انطلاقها وحتى الآن وصل إلى حوالي 371,7 مليون جنيه، مشيراً إلى أن المبادرة شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين على شراء السلع خلال أسبوعها الـ 75، حيث بلغ حجم المبيعات فيه ما يقرب من 4 ملايين جنيه، وذلك في محافظات (المنيا – أسيوط – سوهاج – قنا – الأقصر – أسوان- كفر الشيخ– الدقهلية-الإسماعيلية- السويس- البحيرة- القاهرة- الجيزة- جنوب سيناء- الفيوم- بنى سويف – الغربية- شمال سيناء).

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مبادرة "سند الخير" طافت خلال أسبوعها ال75 مختلف القرى والأحياء في16 المحافظات بعدد يصل إلى 100 سيارة موزعة لتغطي أكبر قدر من المناطق الشعبية والأكثر احتياجا، لافتا إلى أنه وصل عدد السيارات فى كل من محافظات القاهرة وبنى سويف والمنوفية إلى 30 سيارات، بواقع 10 سيارات فى كل محافظة على حدة، و8 سيارات فى كل من محافظات الجيزة والقليوبية والدقهلية والاسماعيلية، و7 سيارات فى كل من محافظتى الغربية وكفر الشيخ، و5 سيارات لكل من محافظتى أسيوط والبحيرة، و4 سيارات لكل من محافظتى قنا والمنيا، و3 سيارات بمحافظة جنوب سيناء، و2 سيارة بمحافظة أسوان، وسيارة واحدة بمحافظة الأقصر، لافتاً إلى أن المبادرة تساهم أيضاً فى توفير فرص عمل للشباب حيث يعمل على كل سيارة 3 من الشباب.

وأوضح اللواء هشام آمنة ان مبادرة "سند الخير" تهدف إلي توفير مستلزمات الأسرة من السلع الغذائية بأسعار مخفضة عن الأسعار الموجودة بالأسواق بنسبة تصل إلى 20% لـ25% فى سيارتها المتنقلة والتى تنتشر بالمناطق الشعبية والقرى الأكثر احتياجاً، مشيراً إلى تركيزها على توفير إعداد وكميات كافية من اللحوم الطازجة والدواجن المجمدة لبيعها للمواطنين فى المحافظات بأسعار مخفضة عن مثيلتها بالأسواق والتي بلغ حجم مبيعاتها في الأسبوع الماضى 209,3 مليون جنيه.

ووجه اللواء هشام آمنة المشرفين على توزيع سيارات مبادرة " سند الخير" بتركيز تواجدها فى قرى "حياة كريمة" و المناطق الأكثر احتياجا و الأحياء الشعبية ، خاصة مع نجاح المبادرة في تلبية احتياجات المواطنين الغذائية بأسعار مناسبة في مواسم رمضان والأعياد و مع بدء العام الدراسى الجديد ، مشيرا إلى جميع أجهزة الدولة المصرية تعمل على كافة الأصعدة لتوفير السلع الاساسية ، وطرح مبادرات مجتمعية ، وتنفيذ الحماية الاجتماعية لمساندة المواطنين فى المحافظات ، حتى أصغر وحدة محلية.

ولفت اللواء هشام آمنة إلى أنه يتابع أولا بأول نتائج مبادرة سند الخير من خلال عرض تقرير أسبوعي من فريق عمل المبادرة عن السلع المتوفرة على أرض الواقع، والإجراءات التي تم اتخاذها لمواجهة أي نقص للسلع الأساسية على مستوى المراكز والمدن فى كل محافظة، وذلك لسرعة توفيرها وضخ كميات اضافية منها بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية واتحادات الغرف التجارية، إضافة إلي إعادة توزيع سياراتها جغرافيـا بنطاق كل محافظة، بما يلبي احتياجات المواطنين في المناطق الفقيرة والمناطق الأولى بالرعاية ذات الكثافة السكانية العالية.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن "سند الخير" مستمرة فى مرور سياراتها المحملة بالسلع ورحلاتها بالمحافظات لتحقيق الهدف المنشود منها، وهو تخفيف العبء عن كاهل المواطن المصري، وتحقيق أهداف مصر في التنمية المستدامة، بمشاركة منظمات المجتمع المدنى والشراكات الخاصة العاملة في التجارة والجملة و نصف الجملة فى المبادرة، لتتكامل مع جهود الدولة لتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار أقل من مثيلاتها بالأسواق.