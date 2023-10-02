خالد عبد الغفار: خدمات الغسيل الكلوى تقدم مجانا.. و100 مليون صحة قدمت 35 مليون خدمة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 02:29 مساءً - استعرض الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة والسكان، إنجازات الدولة المصرية خلال 9 سنوات في قطاع الصحة، قائلا: "كل خدمات غسيل الكلى على حساب الدولة المصرية، حتى في القطاع الخاص تتحمل الدولة هذا الأمر".

أضاف وزير الصحة، ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يدعم منشآت الرعاية الأولية، ومصر بها 5400 وحدة رعاية أساسية بكل القرى والمحافظات، وتشهد مصر حاليا في 2023 عدد 5426 منشأة رعاية أولية يتردد عليها 206.5 شخص، بتكلفة 3.6 مليار جنيه.

وتابع وزير الصحة: "مبادرة 100 يوم صحة ستنتهي خلال يومين أو ثلاثة، ونستأذن سيادة الرئيس أن يمد لنا المبادرة لمدة 100 يوم ثاني لاستكمال النجاحات التي وصلت إلى 35 مليون خدمة تمت في خلال أقل من 95 يوم بنجاح في كل المحافظات، وهذه مبادرة بدأت بفكرة ولها دعم، ويمكن أن تكون إمكانياتها ليست كبيرة ولكن تأثيرها على الأرض كبير جدا ونراه جميعا".