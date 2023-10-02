السيسي للقطاع الخاص: ممكن أنشئ مستشفى تديره وأنا أشترى الخدمة للناس ببلاش

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 03:40 مساءً - قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فيه رجل أعمال فاضل جدا في 2015 قال عاوز أعمل حاجة خيرية وقالي عملت تصميماتها في أمريكا وبرضه عاوز الهيئة الهندسية تعملها.. قلتله الفكرة اللى انت حاططها غير قابلة للنجاح فقال ليه؟ قلتله وبقول للمصريين في الفلوس انا عندي مشكلة اشوفها بشكل متتخيلهوش في ضعفها وفي قوتها".

أضاف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: خلال مؤتمر حكاية وطن: "أنت بتتكلم على مستشفى هتتكلف 20 مليار جنيه هتقدر تجيب الرقم ده؟ وعدد الأسرة اللى انت حاططها فوق الألف سرير.. طيب انت عارف المريض هنا بيتكلف كام؟ .. متصور انك انت عاوز 4 مليارات جنيه تكاليف تشغيل المستشفى على الأقل.. صدقنى مش قابلة للنجاح .. فقالي انا هكمل وانا عارف وهجيب التبرعات بتاعتها ومعايا مليار وشوية وده كان رقم كبير قلتله ماشى.. طيب حد يقولي طيب انت عارف انها مش ناجحة طيب بيتعملها ليه ؟.. لا ده أنا باخد الفكرة غير القابلة للنجاح وأنا أعمل إيه؟.. أنجحها.

تابع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "وزير الصحة جابلي معهد ناصر وقال شوية تطوير يعني قلتله لا يا خالد معهد ناصر هايبقا مدينة طبية عالمية تتكلف كام؟ وتتعمل ازاى ؟ انا اتصرف فيه مش الحكومة تتصرف فيه وده مسار تاني.

واصل الرئيس: المستشفى حط الفلوس وانشغل في حياته كلفت حتى الآن 6 مليارات جنيه وهتوصل 10 مليارات غير التجهيزات وعملنا اختصار للعدد من إلف الى 340 سريرا.. بقرأ في الجرايد وكل اللى بتكتبوه وتقولوه وبتعلم منه.. المستشفى دي كان المفروض يتعملها معمل نووي لعلاج الاشعاع بـ 46 مليون دولار.. مستعدين لمستشفى عالمي يجي ياخدها القطاع الخاص ونشترى منه الخدمة وهو يديرها واحنا الخدمة هتبقا ببلاش للناس، ولكن إدارة عالمية بالقطاع الخاص ونشترى منه الخدمة.. حبيت أقول الكلمتين دول ان الممكن القطاع الخاص يعمل مستشفيات".

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي: "اذا كنتم عاوزين تضمنوا مسار ناجح.. الدولة تخلص تلاتة ارباع المشوار وتسيب الربع للقطاع الخاص يعني اعمل المستشفى بالمواصفات اللى انت عاوزها واديهالك وانت تديرها كانك انت عملتها لان لو علشان اديهاله هيعوز تخصيص حتة ارض والتصميم والتنفيذ وقرض من البنك علي ما تخرج المستشفى تاخ من 5 – 7 سنوات".معايا انا بقا تاخد سنتين وبقوله انا خلصتلك المشوار تعالي دير .. الفكرة علشان موضوع العلاج في مصر بنقول انا ممكن يكون عندي 700 مستشفى لكن ظروف ادارتنا قد تكون غير مشجعة وغير محفزة".