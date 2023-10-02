انت الأن تتابع خبر عاجل| زيادة أسعار كروت الشحن المحمول الفترة القادمة .. بيان هام من الحكومة والأن مع التفاصيل

رياض - احمد صلاح - كشف الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، على لسان مصدر مسئول بداخله في تصريحات صحفية له اليوم الأثنين الموافق الثاني من شهر أكتوبر 2023، حقيقة ما يتم تداوله حول زيادة أسعار كروت الشحن المحمول الفترة القادمة.

زيادة أسعار كروت شحن المحمول

وظهرت العديد من المنشورات على منصات التواصل الاجتماعي المختلفة على مدار الساعات القليلة الماضية من اليوم، التي تتحدث عن موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات على زيادة أسعار كروت شحن المحمول الفترة القادمة.

حقيقة زيادة أسعار كروت الشحن المحمول الفترة القادمة

[زيادة أسعار كروت الشحن المحمول الفترة القادمة]

زيادة أسعار كروت الشحن المحمول الفترة القادمة

في أكد المصدر المسئول بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أن جميع ما يتردد حول زيادة أسعار كروت الشحن المحمول الفترة القادمة هو أمر غير صحيح على الإطلاق وأن ما يتم تداوله في هذا الشأن هو مجرد شائعات ليس لها أي وجود على أرض الواقع، وأنها تهدف إلي نشر حالة من البلبلة في المجتمع المصري.

وأوضح المصدر أن أسعار كروت الشحن المحمول مستقرة ولن يتم اتخاذ أي قرار بزيادتها الفترة القادمة، بالإضافة إلي أن هناك متابعة بشكل دوري أسعار خدمات الاتصالات المقدمة للمواطنين، وذلك لضمان عدم حدوث أي مخالفة أو زيادة بدون صدور قرار رسمي بها، مشيراً إلي أن هناك عقوبات راد يتم اتخاذها حيال أية خروقات يتم رصدها من الشركات المقدمة للخدمة، والتي من بينها فرض عرامات مالية كبيرة على الشركات التي تخالف القرارات التي يتم اتخاذها

أسعار كروت الشحن بالأسواق

1- كارت 100 جنيه يباع بسعر 100 جنيه ويحتوي على 70 جنيه.

2- كارت الـ10 جنيهات يباع بـ10 جنيهات ويحتوي على بـ7 جنيه.

3- كارت 50 جنيه يباع ب،50 جنيه، ويحتوي على رصيد بـ35 جنيه

4- كارت 25 جنيه يباع بقيمة 25 جنيه، ويحتوي على رصيد بـ17.5 جنيه