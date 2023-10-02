انت الأن تتابع خبر جدول زيادة المعاشات نوفمبر 2023 .. التأمينات تعلن عن مفاجأة غير متوقعة والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - كشفت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية برئاسة اللواء جمال عوض، خلال الأيام القليلة الماضية عن جدول زيادة المعاشات نوفمبر 2023، خاصة بعد تطبيق الزيادة الجديدة التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي.

جدول زيادة المعاشات 2023

وحاول العديد من المستحقين والبالغ عددهم حوالي 11 مليون و100 ألف قائم بالصرف ومستفيد معرفة جدول زيادة المعاشات 2023، الخاصة بشهر نوفمبر الماضي، مقدار الزيادة التي سوف يحصلن عليها بعد رفع المنحة الاستثنائية لغلاء المعيشة إلي 600 جنيه بدلاً من 300 جنيه كان قد تم البدء في منحها لهم مع بداية العام الميلادي الجاري.

جدول زيادة المعاشات نوفمبر 2023

[صرف المعاشات]

جدول زيادة المعاشات نوفمبر 2023

وأشارت هيئة التأمينات أن معاشات نوفمبر سوف تحتوي على 600 جنيه زيادة وهي قيمة المنحة الاستثنائية لغلاء المعيشة الخاصة بشهر أكتوبر ونوفمبر، وذلك بعد أن تعذر صرفها مع معاشات شهر أكتوبر الجاري بسبب كان هناك انتظار الانعقاد الجديد لمجلس النواب، حيث أنه ويلزم لـ صرف زيادة علاوة غلاء المعيشة، موافقة البرلمان، وذلك بموجب القانون، سواء كانت العلاوة الخاصة بالموظفين أو بأصحاب المعاشات.

ولذلك من المقرر أن يتم الكشف خلال الأيام القليلة القادمة عن جدول زيادة المعاشات نوفمبر 2023 لأصحاب المعاشات.

زيادة المعاشات أكتوبر 2023

وأضافت التأمينات، أن زيادة المعاشات أكتوبر 2023 تتراوح ما بين 175 جنيه و1635 جنيه، حيث أنه نسبة الزيادة تقدر بـ15%، وذلك وفقاً لنص لمادة الخامسة والثلاثون من قانون المعاشات والتأمينات الجديد،والخاصة بالزيادة السنوية في قيمة المعاشات، مشيرة إلي أن عملية صرف هذه الزيادة مستمرة لليوم الثاني على التوالي عن طريق هيئة البريد القومي وبنك ناصر الاجتماعي والبنوك العاملة في السوق المصري والمحافظ الإلكترونية و منافذ فوزي