انت الأن تتابع خبر تحقيقات موسعة لبيان أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية وأنباء عن وفيات والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - وصل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، فى وقت مبكر من صباح اليوم الاثنين إلى موقع حريق مديرية أمن الإسماعيلية وتفقد مكان الحادث المروع، الذى وقع فجرا، كما تابع باهتمام حالة المصابين وطلب تقديم الرعاية الكاملة لهم حتى يتماثلوا للشفاء.

وزير الداخلية يأمر تأليف لجنة من الاستشاريين لمعرفة أسباب الحادث

فيما أمر وزير الداخلية بتأليف لجنة من المختصين والاستشاريين المعنيين بمثل هذه الحوادث، لاستجلاء حقيقة ما حدث والوصول لسبب وقوع الحادث فى أقرب وقت ممكن، كذلك سرعة إعادة مبنى مديرية الأمن لكفاءتها بعد مراجعة سلامتها الإنشائية.

فيما أكدت إحدى الشبكات الإخبارية العالمية، أن الحريق قد شب في الطوابق العليا من المبنى، وأن المباني المحيطة بالمديرية لم تتأثر من الحريق رغم شدته، كما بدء رجال النيابة والمباحث الجنائية التحقيقات على الفور للوقوف على ملابسات الحادث ومعرفة أسباب وقوعة.

وزارة الصحة تؤكد عدم وقوع وفيات حتى الآن

كما أعلنت وزارة الصحة في بيان لها أن المصابين بلغ عددهم 38 منهم 26 وصلوا إلى المستشفى، معظمهم حالات اختناق وتم اسعافهم وخرج منهم 7 بعد تحسن حالتهم الصحية وعادوا إلى منازلهم، ولم يصدر أى بيانات رسمية حتى الآن تفيد بوقوع وفيات جراء الحادث.

وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، دكتور حسام عبد الغفار، فور تلقي بلاغات حدوث الحريق، تم إرسال 50 سيارة إسعاف كاملة التجهيز إلى موقع الحريق، وإعلان حالة الطوارىء بجميع مستشفيات المحافظة.

بذكر أن سيارات الإسعاف قدمت خدمات عاجلة ل12 مصابا، فى موقع الحادث حسب ما صرح به متحدث وزارة الصحة، وتعكف حاليا النيابة العامة ورجال مباحث الأدلة الجنائية على دراسة ملابسات الحادث للوصول إلى معرفة أسباب وقوعة.