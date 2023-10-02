انت الأن تتابع خبر اتفرج .. حدث غريب يثير الدهشة في حريق مديرية أمن الإسماعيلية والأن مع التفاصيل



رياض - احمد صلاح - رصدت عدسات الكاميرات للقنوات الإخبارية في جمهورية مصر العربية وخارجها، حريق مديرية أمن الإسماعيلية، الذي وقع في الساعات الأولي من صباح اليوم الأثنين الموافق 2 أكتوبر 2023.

حريق مديرية أمن الإسماعيلية اليوم

وبعد أن تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق مديرية أمن الإسماعيلية اليوم الأثنين الموافق الثاني من الشهر الميلادي الحالي، التقطت الكاميرات شيئاً غريبا في المبني الذي تحول بالكامل إلي اللون الأسود جراء النيران التي اشتغلت فيها.

مديرية أمن الإسماعيلية الآن

وعلى الرغم من استمرار النيران في مديرية أمن الإسماعيلية الآن لفترة ليست بالقصيرة، إلا أن ظل علم جمهورية مصر العربية يرفرف عالياً فوق المبني المشتعل بالإضافة إلي أن النيران لم تصل أيضاً إلي اسم مديرية أمن الإسماعيلية، الأمر الذي أثار الدهشة في نفوس رواد السوشيال ميديا ومواقع التواصل الاجتماعي.

قرار عاجل بشأن حريق مديرية أمن الإسماعيلية اليوم

وعلى جانب آخر أصدر اللواء محمود توفيق وزير الداخلية المصري بتشكيل لجنة من الاستشاريين للوقوف على أسباب حريق مديرية أمن الإسماعيلية اليوم، بالإضافة إلي مراجعة كافة عوامل السلامة والأمن التي كانت موجودة في المبني قبل احتراقه والذي خلف حتي الآن 26 مصاب حيث أنه نقل عدد منهم إلي المجمع الطبي في محافظة الإسماعيلية والتي كانت أغلبها عبارة عن اختناق بسبب الأدخنة المتصاعدة من الحريق ووجود حالتي حروق.

سبب حريق مديرية أمن الإسماعيلية

لم تكشف وزارة الداخلية أو أي جهة رسمية في مصر حتي الآن عن سبب مديرية أمن الإسماعيلية، حيث تستمر أعمال رجال الأدلة الجنائية فى معاينة بعد الانتهاء من عمليات التبريد وجمع الأدلة