السيسي يوجه بمضاعفة دعم الأيتام وصرف معاشا شهريا لأسر ضحايا ليبيا

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 04:36 مساءً - قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر بها 1.4 مليون يتيم، ليسوا جميعهم فقراء، أو يتيمي الأبوين، وكانت وزارة التضامن تدعم 114 ألف يتيم، والآن تدعم 245 ألفا، أي بحوالي 20% من الأيتام من قبل وزارة التضامن.

أضافت وزيرة التضامن في كلمتها ضمن فعاليات اليوم الثالث لمؤتمر "حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز" بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي: "نتحدث عن دعم بمبالغ ليست بسيطة، أي 1.750 مليار جنيه سنويا، وهذا القطاع عليه تبرعات كثيرة، والمسألة ليست في حوكمة تبرعات الأيتام ووصولها إلى مستحقيها، وهذا ما ندخل فيه مع جمعيات أهلية والجمعية الشرعية ووصلنا إلى 20% منهم، ورئيس الوزراء وافق على الوصول إلى 5% من تكافل وكرامة ونصرفها في مساعدات كمصروفات مدارس وملابس الأعياد وأشياء أخرى".

وقاطع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وزيرة التضامن، بحديثه إلى الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قائلا: "دكتور معيط، عزز الرقم ده يعني، يعني الرقم مليار و750 نحط مليار و750، يعني يبقى 3.5 مليار"، ووجهت الوزيرة الشكر للرئيس السيسي، ليبادرها الحديث: "ماحدش بيجيب حاجة من جيبه، ده من جيب مصر".

وتابعت الوزيرة كلمتها: "بالنسبة الإغاثة والتعويضات في الكوارث مثل القطاعات والكوارث وغيرها التي تخسر فيها الأسر كل ما تملك، جرى زيادة الدعم من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه كتعويض، وزادت النسبة 1000% وبالإضافة إلى أننا نعمل مع الهلال الأحمر المصري وزادت الإغاثة الدولية من 4 دول إلى 14 دولة"، وقاطعها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مجددا، بالقول: "من فضلك الرقم اللي حضرتك طرحتيه انتوا كنتوا طلعتوه للضحايا بتوعنا اللي كانوا في ليبيا، أرجو إن الضحايا اللي عندها أسر زوجة وأبناء على طول ياخدوا المعاش بشكل مستمر في ضوء اللي اتكلمنا فيه".