برلمانيون يشاركون باحتفالية ميدان الجلاء لمناشدة الرئيس السيسى بالترشح

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - حرص عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ على المشاركة فى الاحتفالية المنعقدة الآن بميدان الجلاء بالجيزة بمناسبة الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومناشدة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024.

وجاء فى مقدمة النواب المشاركين فى الحضور النائب محمد الحسينى والنائب عادل ناصر والنائب علاء ناجى عبد الرحيم والنائبة نشوى الشريف والنائب محمود توشكى والنائب على سماح وآخرين.

فيما يقدم فريق من الفنون الشعبية عددا من الأغانى الوطنية وسط تفاعل آلاف الجماهير المشاركين فى الاحتفالية.

يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح.

ويشارك فى الفعالية الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصورا للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.