اللواء محمود توفيق: وزارة الداخلية طورت المنظومة الخدمية وقدرات العنصر البشرى

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - قال اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وضع محاور معينة لتطوير وزارة الداخلية لنفسها وناقش كل محور من محاور التطوير، وأبرز تلك المحاور استخدام الأسلوب العلمى في إدارة العمل الأمني.

وأضاف وزير الداخلية خلال كلمته بمؤتمر حكاية وطن، أن من بين المحاور تطوير المنظومة الخدمية وتطوير قدرات العنصر البشرى، وتم إنشاء مركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية ومعنى بتلك الاختصاصات ومربوط بشبكة مؤمنة، حيث يتنأ بالقضايا ذات البعد الأمني أو التي قد تتعرض لها البلاد، كما انشأنا مركز معلومات وإدارة الأزمات لتحليل المعلومات والتنبؤ الألى لمعرفة كيفية تقييم الأداء الأمني كي نضع تقييم لكل منطقة داخل كل محافظة بالنسبة لحالاتها الأمنية لوضع خطط الأمنية المناسبة لها .

وأوضح وزير الداخلية أنه تم تطوير المنظومة الأمنية الخدمية حيث انشأنا 9 مقرات جديدة لمديرات الأمن بجانب مديرية أمن العلمين الجديدة، وإقامة المجمعات الأمنية، وعلى مستوى أقسام الشرطة طورنا 340 قسم ومركز شرطة بطراز معمارى موحد وميكنا فيه دورة العمل، وحافظنا على الهوية الحضارية والتراثية للبعض أقسام الشرطة وأعدناها لشكلها الأصلى، وحافظنا على الهوية البصرية لبعضا لمحافظات مثل الأقصر وأسوان بالنسبة لأقسام الشرطة.