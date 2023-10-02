مشاركة كبيرة للمرأة باحتفالية مناشدة الرئيس السيسى بالترشح لفترة جديدة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 06:31 مساءً - شهدت احتفالية الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، ومطالبة الرئيس السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية 2024، والمقام بميدان الجلاء بالجيزة، تواجد وانتشار كبير للمرأة المصرية فى الميدان لمناشدة الرئيس بالترشح.

وارتدت سيدة العلم المصرى خلال مشاركتها وتواجدها بميدان الجلاء لدعم الرئيس السيسى، مؤكدة أن تأييدها للرئيس لاستكمال مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة.

فيما يقدم فريق من الفنون الشعبية عددا من الأغانى الوطنية وسط تفاعل آلاف الجماهير المشاركين فى حضور الاحتفالية.

يأتى ذلك بالتزامن مع احتشاد الآلاف من المواطنين بميدان الجلاء بالجيزة للمشاركة فى احتفالية نصر أكتوبر بمناسبة حلول الذكرى الخمسين للانتصارات ومناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح.

ويشارك فى الفعالية الآلاف من أعضاء هيئة التدريس بجامعة القاهرة وطلاب أسرة من أجل مصر وممثلى النقابات العمالية بالفنادق والشركات إضافةً إلى عدد كبير من المواطنين وممثلى الأحزاب السياسية بمحافظة الجيزة.

ورفع المشاركون لافتات وصورا للرئيس السيسى وعلم مصر، كما حملوا لافتات لمناشدة الرئيس عبد الفتاح السيسى بالترشح للانتخابات الرئاسية 2024-2030، مكتوب عليها كلنا معاك ، معا لاستكمال التنمية، معا لاستكمال بناء مصر، كما ارتدى بعض المشاركين تى شيرت مطبوع عليه تحيا مصر.