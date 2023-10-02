مئات الآلاف يواصلون الاحتشاد بالمنوفية لتأييد ترشح السيسي لولاية جديدة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 07:32 مساءً - شهدت مدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، اليوم تنظيم وقفة حاشدة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة، وللمطالبة بترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة واستكمال مسيرة الإنجازات.

ورفع مئات الآلاف من المحتشدين أعلام مصر وصور الرئيس السيسى، وسط هتافات "تحيا مصر" وأيضا إذاعة الأغاني الوطنية.

وأكد المشاركون على دعمهم الكامل للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ 10 الماضية، مؤكدين أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قاد مصر لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وأوضح المشاركون أن مصر شهدت مشروعات قومية ضخمة في كافة القطاعات، وأن الرئيس نهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق منذ سنوات طويلة.