آلاف المواطنين بالوادي الجديد يحتشدون لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة.. صور

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 08:33 مساءً - شهدت مدن ومراكز محافظة الوادي الجديد، مسيرات حاشدة شارك فيها آلاف المواطنين، للمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة، حيث طاف المواطنون فى الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغاني الوطنية بذكرى نصر أكتوبر، وتجمع الآلاف فى ميدان الساحة الشعبية بمدينة الخارجة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة مؤكدين على مطالبة السيسى بالترشح فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

وتابعت كاميرا "اليوم السابع" جانبا من احتشاد المواطنين للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر ومطالبة السيسي بالترشح للانتخابات استكمالاً لمسيرة التنمية والإصلاح على كافة أصعدة التنمية، مؤكدين على أن السيسي هو رجل المرحلة باقتدار وبفضل سياسته الحكيمة نجحت الدولة المصرية فى التصدى للإرهاب وتحقيق طفرة تنموية غير مسبوقة فى كافة قطاعات التنمية والتطوير.