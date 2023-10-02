حزب "المصريين": إعلان السيسي ترشحه للانتخابات الرئاسية انتصار للإرادة الوطنية

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 09:37 مساءً -

ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي ترشحه لفترة رئاسية جديدة في نهاية مؤتمر “حكاية وطن”؛ لاستكمال حلم الجمهورية الجديدة واستقرار الدولة المصرية واستكمال المشروعات التنموية المستدامة.

وقال “أبو العطا”، في بيان اليوم الاثنين، إن ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي جاء تلبية لنداء جموع الشعب المصري العظيم وانحيازه لإرادته لبناء ما حلم به الشعب المصري، والحفاظ على أمن واستقرار الوطن واستكمال مسيرة التنمية والإصلاح والحفاظ على مقدرات هذا الوطن، موضحًا أن المرحلة القادمة مرحلة فاصلة في تاريخ الوطن؛ وتحتاج من الجميع التكاتف والعمل بروح الفريق الواحد وإعلاء المصلحة الوطنية فوق أي غاية أو مصلحة ذاتية من أجل استكمال مسيرة النهضة التنموية في شتى القطاعات.

وأضاف رئيس حزب “المصريين”، أنه يكفي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنه قضى على الإرهاب وحقق إنجازات غير عادية، وأصبحنا في حلم واقعي تحقق بالجمهورية الجديدة على يده، مؤكدًا أن الأجيال القادمة سيحصدون ثمار هذا الخير من المشروعات التي شُيدت وما تم إنجازه على أرض الواقع.

وأوضح أن الشعب المصري العظيم لديه وعي كبير وذكاء شديد، الأمر الذي تُرجم في خروجه للشوارع والميادين لمطالبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالترشح لفترة رئاسية جديدة، حتى يستكمل الحلم المصري والمسيرة التي بدأها، مؤكدا على دعمه الكامل واللا محدود للرئيس السيسي لما حققه من إنجازات عظيمة خلال السنوات الـ10 الماضية، وقيادة الدولة المصرية لبر الأمان ووضعها في مصاف الدول المتقدمة.

وأكد أن الدولة المصرية شهدت بما لا يدع مجالًا للشك خلال فترة حكم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مشروعات قومية ضخمة في شتى القطاعات، ونهض بمصر ورفع من شأنها، وحقق إنجازات في المشروعات القومية لم تتحقق على مدار عقود، منوهًا بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي هو رجل المرحلة القادمة بفضل مقدرته واستطاعته على التحدي وتحقيق استقرار الوطن.