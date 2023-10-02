الجالية المصرية بالنمسا: الرئيس السيسي لبى نداء الملايين بالترشح للانتخابات

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:32 مساءً - رحبت حملة مواطن لدعم مصر «كن مع الوطن» بالنمسا، بإعلان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترشحه لمنصب رئيس الجمهورية، بالانتخابات الرئاسية المقبلة.

وقال بهجت العبيدي الكاتب المصري المقيم بالنمسا، ومؤسس الاتحاد العالمي للمواطن المصري في الخارج، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استجاب لنداء عشرات الملايين من أبناء الشعب المصري، للترشح وتولي المسؤولية الكبيرة التي هو أهل لها.

ومن جهته، قال حسام بازينة رئيس الاتحاد العام للمصريين بالنمسا، إن إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، جاء تلبية لرغبة أبناء الشعب المصري في الداخل والخارج على حد سواء، وهو ما يعكس تفاعل الرئيس مع أبناء الوطن.

وقال رؤوف خليل عضو حملة مواطن لدعم مصر بالنمسا: «ترشح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقع من أنفسنا موقعًا عظيمًا، لما للرئيس من مكانة في قلوب المصريين في الخارج والداخل أيضًا، وهو الأجدر على تحمل هذه المسؤولية الكبيرة».

وأخيرا، قال أحمد نصار الأمين العام للاتحاد العام للمصريين بالخارج بالنمسا، إن إعلان ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي، مثّل فرحة عظيمة لكل المصريين، وأبناء مصر في النمسا، سعداء بهذا الإعلان وداعمين بكل قوة ترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي.