رقصة "الهوسيت" لقبائل حلايب وشلاتين تلهب حماس الحشود المؤيدة للسيسي.. صور

وتجمع أبناء حلايب وشلاتين على مسرح الاحتفالات وبدأو فى ممارسة رقصتهم الشهيرة والمتداولة بين قبائل جنوب البحر الأحمر، وهي التى يتم رقصها بالدرع والسيف.

وشهدت احتفالات انتصارات أكتوبر المجيد، المقامة بمدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، مساء اليوم الاثنين، توافد الآلاف من المواطنين على الاحتفالات المقامة بمنطقة الممشى السياحي بمدينة الغردقة.

وأعلنت الحشود التى حضرت احتفالية انتصارات أكتوبر المجيدة بمدينة الغردقة تأييدها الكامل للرئيس السيسى فى انتخابات الرئاسية المقبلة، حاملين لافتات تأييد الرئيس واللافتات الوطنية المختلفة، وكذلك صور الرئيس.