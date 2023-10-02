العربى الناصرى مرحبا بترشح الرئيس السيسي للرئاسة: شكرا لاستجابته لصوت الوطن

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:37 مساءً - رحب الدكتور محمد أبو العلا رئيس حزب العربى الناصرى بإعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى ترشحه فى الانتخابات الرئاسية القادمة 2024 خلال كلمته بالجلسة الختامية لمؤتمر حكاية وطن.

ووجه "أبو العلا" الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستجابته لصوت الوطن والمواطن وإعلانه خوض انتخابات الرئاسة المقبلة، مؤكدا أن حزب العربى الناصرى اول من طالب الرئيس السيسى بخوض الانتخابات.

وأكد محمد أبو العلا رئيس حزب العربى الناصرى أن ترشح الرئيس السيسى سيعجل بوصول مصر إلى الجمهورية الجديدة، مؤكدا أن الرئيس السيسى نجح فى استعادة الدولة المصرية وتثبيت أركانها وصولا إلى محطة التنمية والبناء وتحديث هياكل الاقتصاد، وترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية يأتى لمواصله النجاحات والانجازات التى شهدتها الدولة المصرية خلال الـ10 سنوات الماضية.