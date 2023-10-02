رئيس حزب الجيل: سعداء باستجابة الرئيس السيسي للترشح لفترة رئاسية مقبلة

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:37 مساءً - أعرب ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل عن سعادته البالغة باستجابة الرئيس السيسى لحزب الجيل ولعدد كبير من أحزاب مصر ولجماهيرها، التي احتشدت في طول البلاد وعرضها تدعوه لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أن كلمة الرئيس كانت أكثر من رائعة فهو بجانب إعلانه رسميا استجابة للشعب ترشحه لرئاسة الجمهورية فهو أعلن فى نفس الوقت ترحيبه بكل المرشحين للرئاسة والذى جعلوها انتخابات رئاسية تعددية، وأعلن كذلك إحترامه إقرار الصندوق وتمنيته لكل المرشحين بالتوفيق ودعا الله أن يولى من يصلح وإذا كان قرار الشعب بانتخابه دعا الله أن يوفقه فى استكمال مسيرة الانجازات حتى يجعل مصر كما نتمناها.

وأوضح ناجى الشهابي، أن الرئيس السيسى تعهد باستمرار الحوار الوطنى وفتح المجال العام ولتحقيق حياة سياسية سليمة تسمح بالاختلاف مؤكدا أنه سنة الله فى الأرض، مشيراً إلى أن الرئيس طالب الشعب المصرى بمتابعة هذه الانتخابات وفرز المرشحين واختيار من يرى فيه القدرة على قيادة البلاد ..داعيا الناخبين إلى الإقبال على الاقتراع بكثافة ليقدم مشهدا حضاريا لكل الدنيا يكون عنوانا للجمهورية الجديدة.

وأضاف رئيس حزب الجيل، أنه بالرغم من أن كلمة الرئيس السيسى كانت قصيرة الا انها كانت مركزة ودقيقة واشتملت على برنامج سياسى شامل يجعل من مصر بلد ديمقراطى يسمح بالراى والرأى الآخر ويتمتع بحرية الرأى والتعبير والانتخابات الحرة، ومؤكدا أن مصر ستشهد انتخابات رئاسية تعددية حرة وان شعبها سيقدم تجربة ديمقراطية فريدة يتكون ملهمة لشعوب الأرض.