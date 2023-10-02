الرئيس السيسي يكلف المستشار محمود فوزي برئاسة حملته في الانتخابات الرئاسية 2024

احمد وائل عمر - القاهرة في الاثنين 2 أكتوبر 2023 10:37 مساءً - أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تعيين المستشار محمود فوزي، رئيساً للحملة الانتخابية والمستشار القانوني لها، في الانتخابات الرئاسية المقبلة 2024.

ونشرت صفحة الحملة الرسمية للرئيس عبد الفتاح السيسي، منشوراً عبر "فيس بوك" شعب مصر العظيم.. بناءً على ما أعلنته خلال الجلسة الختامية لمؤتمر "حكاية وطن"بالاضطلاع بمسؤوليتي الوطنية تلبية لندائكم لاستكمال الحلم، وامتداداً لسعْينا المشترك من أجل مصر، وما عقدت عليه العزم بالترشح لمنصب رئيس الجمهورية.

فقد كلّفت السيد المستشار/ محمود فوزي، برئاسة حملتي الإنتخابية في انتخابات رئاسة الجمهورية لعام 2024، وأن يكون ممثلي القانوني بها…. والله ولي التوفيق .. تحيا مصر.. تحيا مصر .. تحيا مصر

وكان المستشار محمود فوزي تقدم صباح اليوم الإثنين، باستقالته إلى المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة، من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعد 22 عامًا من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة.

وكتب المستشار محمود فوزي خلال منشور له على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، "فيسبوك": تقدّمت اليوم إلى المستشار عادل عزب، رئيس مجلس الدولة الموقر، باستقالتي من العمل كنائب لرئيس مجلس الدولة، بعد 22 عامًا من الخدمة القضائية في هذه الهيئة العريقة التي أدين لها بكل الفضل، تمهيدًا لتولي مهمة جديدة، أدعو الله أن أستطيع أن أوديها كما هو منتظَر وكما هو مأمول".

ويشغل المستشار محمود فوزي رئاسة الأمانة الفنية في الحوار الوطني التي أشرفت على الإعداد لجلسات الحوار الوطني خلال الأشهر الماضية الذي عقد بمشاركة مختلف القوى السياسية والحزبية في مصر في مختلف محاور الحوار الثلاث.