مرصد الأزهر يشارك في مؤتمر ”حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز”

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 09:30 صباحاً - شارك مرصد الأزهر لمكافحة التطرف في الجلسة الختامية من مؤتمر حكاية وطن بين الرؤية والإنجاز، الذي يسلط الضوء على مسيرة البناء والتنمية، والجهود المبذولة لوضع الدولة المصرية في مصاف الدول الرائدة للتنمية في القطاعات المختلفة، وتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠.

وشهد اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن عقد جلستين بعنوان: العدالة الاجتماعية والصحة، ومحور السياسة الخارجية والأمن القومي.

وقد تضمن كتاب حكاية وطن الذي يستعرض مسيرة تسع سنوات من البناء والتنمية دور #الأزهر_الشريف وهيئاته التي من بينها مرصد الأزهر لمكافحة التطرف فيما يتعلق بالجانب التوعوي الهادف إلى تفكيك الأسس الأيديولوجية التي تنطلق منها العناصر الإرهابية.