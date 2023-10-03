سويلم يتابع موقف مشروعات محطات الرفع التي تم نهوها مؤخراً وجاهزية المحطات...

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 10:27 صباحاً - سويلم:إنشاء (٤) محطات رفع لتحسين منظومة الرى والصرف بغرب الدلتا وبتمويل من "صندوق تحيا مصر"

- نهو عدد ١١ محطة رفع لخدمة زمام ٣٢٩ الف فدان بمحافظات قنا والإسماعيلية وبنى سويف والأقصر والفيوم وبورسعيد والمنيا

- طرح عملية إنشاء محطة النصر (٥) بمحافظة البحيرة ، وإنشاء محطتي الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر

- للتعامل مع موسم الأمطار والسيول القادم .. جاهزية محطات الرفع وخطوط التغذية الكهربائية ، وعمل العمرات وتوفير الوقود والزيوت وصيانة المحولات

- جاهزية المولدات بجوار المحطات الحرجة ، وجاهزية الأوناش والكساحات و وحدات الطوارئ

- توريد وتركيب محركات ولوحات كهربائية ومحولات وماكينات تنظيف شبك أعشاب لدعم النقاط الساخنة بالمحافظات وخدمة المنتفعين

تلقى السيد الأستاذ الدكتور/ هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريراً من السيد الدكتور/ أيمن السيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإستعراض أهم أعمال مصلحة الميكانيكا والكهرباء ، وموقف المشروعات التي تم نهوها مؤخراً ، وإجراءات تحقيق جاهزية محطات الرفع للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة القادم.

وصرح الدكتور سويلم أنه يتابع بشكل مستمر أعمال التنسيق بين أجهزة مصلحة الميكانيكا والكهرباء ومصلحة الري وهيئة الصرف لتحقيق الإدارة المثلى لكافة عناصر المنظومة المائية من ترع ومصارف ومحطات الرفع للوفاء بالاحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وقطاعات الدولة مع الحفاظ على المناسيب الآمنة بالترع والمصارف والبحيرات.

وأضاف سيادته أنه تم مؤخراً نهو عدد من مشروعات إنشاء محطات الرفع لخدمة منظومة الري والصرف بالعديد من المحافظات حيث تم الإنتهاء من محطات الخطة العاجلة بمحافظة البحيرة (الخيري – الدشودي - تروجه - شريشرا) بتمويل من "صندوق تحيا مصر" لتحسين منظومة الرى والصرف بغرب الدلتا ، وكذا محطتي (المراشدة الجديدة - الخيام) واللتين تخدمان زمام ١٢٢ ألف فدان بمحافظة قنا ، وكذا إنشاء محطة الفارما والتي تخدم زمام ٢٢ ألف فدان بمحافظة الإسماعيلية ، ومحطة رى سيدمنت أ والتى تخدم زمام ٤٥٠٠ فدان ومحطة بنى صالح والتى تخدم زمام ٤٠ الف فدان بمحافظة بنى سويف، ومحطة خلط اسنا ١ والتى تخدم زمام ٢٨ ألف فدان بمحافظة الأقصر ، ومحطة البطس التى تخدم زمام ١٢ ألف فدان بمحافظة الفيوم، ومحطة صرف جنوب بورسعيد التي تخدم زمام ٤٦ ألف فدان بمحافظة بورسعيد ، ومحطة دير السنقورية والتي تخدم زمام ٥٠ ألف فدان ومحطتي تل العمارنة ١-٢ واللتين تخدمان زمام ٤٥٠٠ فدان بمحافظة المنيا.

وفي اطار خطة مصلحة الميكانيكا والكهرباء لإنشاء محطات جديدة.. تم مؤخراً طرح عملية إنشاء محطة النصر (٥) بمحافظة البحيرة، وطرح كراسة انشاء محطتي الحامول وسمتاى بمحافظتى الغربية وكفر الشيخ ضمن مشروع تحسين نوعية المياه بمصرف كيتشنر.

وفي اطار رفع كفاءة تشغيل وحدات الطلمبات بالمحطات.. فإنه يجري حالياً أعمال تأهيل عدد (٤٦) صندوق تروس بعدد من المحطات، كما تم إصدار أمر إسناد لعملية توريد وتركيب عدد (٢٥) صندوق تروس.

وتدعيماً للنقاط الساخنة بالمحافظات ولدعم المنتفعين.. فقد تم الإنتهاء من توريد وتركيب عدد (١٢) محرك كهربائي ولوحات كهربائية، وجاري توريد تركيب عدد (٨) محولات لمحطات الشلوفة علي ترعة الشلوفة مما ساهم بشكل فعال في حسم الشكاوي بمنطقة ترعة السويس، كما تم إسناد أعمال توريد وتركيب عدد (٤) ماكينات تنظيف شبك أعشاب لمحطات النصر ٢ ومصرف ٤ البطس الجديدة ضمن البروتوكول الموقع مع الهيئة العربية للتصنيع، وجاري إصدار أمر الإسناد لعملية توريد وتركيب محركات كهربائية لمحطات المصلحة للعمل على رفع كفاءة المحطات وتجنب أي أعطال، كما أنه جاري طرح عملية توريد وتركيب عدد (٢٣) ماكينة تنظيف شبك أعشاب لمحطات المصلحة لضمان سلامة وكفاءة التشغيل للمحطات والمحافظة علي وحدات الطلمبات وتقليل فترات الأعطال.

وفى إطار الإستعداد لموسم الأمطار الغزيرة والسيول القادم .. قامت مصلحة الميكانيكا والكهرباء بإتخاذ العديد من الإجراءات قبل موسم الأمطار والسيول لضمان جاهزية محطات الرفع وتطهير أحواض السحب الخاصة بها ، وإصلاح أي أعطال وعمل العمرات المطلوبة وتوفير قطع الغيار المطلوبة لها ، وتوفير كميات الوقود والزيوت اللازمة لتشغيل الوحدات، والتنسيق مع شركات الكهرباء لإصلاح أي أعطال في خطوط التغذية وصيانة كافة المحولات والمآوي الخاصة بها منعاً لدخول مياه الأمطار إليها، والتأكيد على جاهزية المولدات الموجودة بجوار بعض المحطات الحرجة ، والعمل على جاهزية المعدات التابعة للمصلحة من الأوناش والكساحات ، بالإضافة للعمل على ضمان جاهزية وحدات الطوارئ والنظر فى إعادة توزيعها على الأماكن الساخنة.

الجدير بالذكر أن مصلحة الميكانيكا و الكهرباء تمثل ركيزة أساسية في أعمال رفع التصرفات المائية المطلوبة لخدمة شبكتي الري و الصرف ، والوفاء بالإحتياجات المائية لكافة الاستخدامات وقطاعات الدولة ، حيث تتولي المصلحة إدارة وتشغيل عدد ٦٠٠ محطة طلمبات على مستوى الجمهورية عبارة عن (٤٤٠ محطة طلمبات لخدمة شبكة الري - ١٠٥ محطة طلمبات لخدمة شبكة الصرف - (٥٥) محطة طلمبات خلط لإعادة استخدام المياه).