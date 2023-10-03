الصحة: إنشاء أول مصنع لمشتقات البلازما فى العاصمة الإدارية

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - قالت وزارة الصحة والسكان إن جريفولز إيجيبت لمشتقات البلازما هي نتاج شراكة بين الحكومة المصرية وجريفولز العالمية الرائدة في مجال أدوية البلازما منذ أكثر من 110 عام

وتابعت وزارة الصحة : تعد هذه الشراكة الأولى من نوعها في صناعة البلازما، كما أن جريفولز إيجيبت أول عضو ومصدر مصري على الإطلاق في جمعية علاجات بروتينات البلازما العالمية، وتلتزم جريفولز إيجيبت بتطوير صناعة أدوية البلازما وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الأدوية ذات الأهمية العالية لمنظومة الصحة في مصر.

واستكملت : يشمل هذا المشروع إنشاء وتشغيل 20 مركزا لتجميع البلازما في مختلف محافظات الجمهورية، حيث تم الانتهاء من 10 منها، وأقيم المصنع وجميع المنشآت الملحقة به في موقع استراتيجي بالمدينة الطبية بالعاصمة الإدارية .

ويقوم الجسم بتعويض البلازما التي تم التبرع بها خلال 48 ساعة، وتعالج أكثر من 80 مرض مختلف والحد الأقصى لتكرار التبرع بالبلازما هو مرة واحدة خلال يومين، ولا يزيد عن مرتين خلال فترة 7 أيام.

يستغرق التبرع حوالي 45 دقيقة يعتبر التبرع بالبلازما عملية آمنة والأدوية المشتقة من البلازما لا يمكن تصنيعها من أي مصدر آخر.