عبد السند يمامة: أتوجه لإجراء الكشف الطبى اليوم تمهيدا لخوض انتخابات الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - أكد الدكتور عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد والمرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة، أنه سيتوجه بعد قليل لاجراء الكشف الطبي تمهيدا لخوض الانتخابات الرئاسية، مؤكدا أن لديه برنامج كامل لخوض انتخابات الرئاسة، ويطرحه بالكامل بعد قبول أوراقه رسميا.

وقال "يمامة"، إن الوفد حزب يمتلك تاريخا عريقا وقادرا علي المنافسة بقوة في الانتخابات الرئاسية، وسيقدم مردودا إيجابيا للغاية.

جدير بالذكر، أن الدكتور عبد السند يمامة نجح في الحصول علي تزكية 24 نائبا برلمانيا للترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، حيث يشترط للترشح في الانتخابات الرئاسية، حصول المرشح على دعم وتوقيع 20 نائبا في مجلس النواب، أو الحصول على توكيلات انتخابية بالترشح من 25 ألف مواطن، موزعين على 15 محافظة على الأقل بحد أدنى ألف توكيل من كل محافظة.