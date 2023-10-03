وزير التنمية المحلية يهنئ رئيس مجلس الوزراء بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - تقدم اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالتهنئة إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وقال اللواء هشام آمنة، فى نص البرقية: "يسعدني أن أغتنم هذه المناسبة وأن أتقدم لفخامتكم بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى الخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، والتي ستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والاعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا انصع الصفحات في التاريخ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية".

وأضاف وزير التنمية المحلية في نص برقيته، أدعو المولي عز وجل أن يوفقكم في تحقيق المزيد من الانجازات لرفعة وإزدهار وتقدم مصرنا الغالية وان يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .