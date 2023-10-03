أخبار مصرية

وزير التنمية المحلية يهنئ الرئيس السيسى بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر

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حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 11:24 صباحاً - هنأ اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة حلول الذكرى الـ٥٠ لانتصارات أكتوبر المجيدة.

وبهذه المناسبة قدم اللواء هشام آمنة، لرئيس الجمهوية أصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى الخمسون لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، والتي ستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والاعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا انصع الصفحات في التاريخ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الواقي لمصرنا الغالية".

وفي برقيته، دعا وزير التنمية المحلية ، الله العلى القدير أن ينعم على مصرنا بالأمن والأمان والاستقرار في ظل قيادتكم الرشيدة، وأن يوفقكم الله في تحقيق ما تصبو إليه من رفعة وإزدهار وتقدم لمصرنا الغالية ، وكل عام وشعب مصر بقيادتكم بخير وسلام .

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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