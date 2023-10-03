وزير التنمية المحلية يهنئ وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالذكري الخمسين لانتصارات أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - بعث اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية برقية تهنئة إلى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، تقدم خلالها بأصدق وأرق التهاني القلبية وأطيب الأمنيات بمناسبة حلول الذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة، والتي أعادت للشعب المصري أرضه وعزته وكرامته، والتي ستظل إنجازا وطنيا بطوليا ورمزا للفخر والاعزاز لرجال القوات المسلحة المصرية البواسل، والتي خاض فيها الجيش المصري أكبر ملحمة انتصارات حربية، وكتبوا انصع الصفحات في التاريخ، لتؤكد دائما أن رجال قواتنا المسلحة هم الدرع الحامية والحصن الواقي لمصرنا الغالية".

واختتم وزير التنمية المحلية: ندعوا المولي عز وجل أن يوفقكم في تحقيق المزيد من الانجازات لرفعة وإزدهار وتقدم مصرنا الغالية، وان يكلل بالنجاح مساعيكم الحميدة ومجهوداتكم المخلصة في ظل القيادة الرشيدة للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، وكل عام وسيادتكم وشعب مصر بخير وسلام .