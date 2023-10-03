الرئيس السيسي يضع إكليلا من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:30 مساءً - قام رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد الفتاح السيسي اليوم الثلاثاء بوضع إكليل من الزهور على النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر، وذلك بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخمسين لانتصارات أكتوبر المجيدة.

ورافق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي الفريق أول محمد زكي، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أسامة عسكر .

وعزفت الموسيقى العسكرية سلام الشهيد في تقليد عسكري أصيل وفاء لشهداء مصر الأبرار.

ثم قام الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوضع إكليل من الزهور على قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة، ومصافحة عدد من أفراد أسرته.

كما صافح الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عددا من كبار رجال الدولة وقادة القوات المسلحة، وقدامى قادة حرب أكتوبر المجيدة.

ثم توجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى قبر الزعيم الراحل جمال عبد الناصر بكوبري القبة ومصافحة عدد من أفراد أسرته، وقام بوضع إكليل من الزهور وقراءة الفاتحة ترحما على روحه الطاهرة .