نقابة العاملين بالكيماويات: الرئيس السيسى استجاب لملايين العمال بترشحه فى الانتخابات

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 12:31 مساءً - أصدرت النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بيان، منذ قليل، لشكر الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لاستجابته لنداء الملايين من عمال مصر، والترشح لفترة رئاسية جديدة.

وجاء بالبيان: يتوجه مجلس إدارة النقابة العامة للعاملين بالكيماويات، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لاستجابته لنداء الملايين من عمال مصر، والترشح لفترة رئاسية جديدة لاستكمال خارطة الطريق من مشروعات استراتيجية،وحفاظا على الأمن والأمان، بالتوفيق الدائم سيادة الرئيس، وعمال مصر دائما معك داعمين كما كنت دائما معهم.

وأعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى، واحتشادهم في الميادين المختلفة، خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته اليوم بالعاصمة الإدارية الجديدة.