وزير الداخلية يهنىء الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 01:31 مساءً - بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة للرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس جمهورية مصر العربية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة الاحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد.. جاء بها: يُسعدنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بإنتصـار السادس من أكتوبــر المجيد أن نبعث لسيادتكم بأصــدق التهــانى مقرونــة بأطــيب الأمنيــات بموفــور الصحــة ودوام التوفيق .. إن هذا النصر العظيم سيظل رمزاً للفخر والإعتزاز بتلك الذكرى الخالدة وبرجال أعلوا قيم الفداء والتضحية وضربوا أروع الأمثلة فى البطولة والشجاعة وسطروا بحروف من نور بطولاتهم لتبقى مصر نموذجاً يُحتذى به فى تاريخ العسكرية على مـر العصور .. نسأل الله العلى القدير أن يُبارك جهود سيادتكم ويُسدد خُطاكم للوفاء بمسئولياتكم الوطنية، وأن يُعيد هذه المناسبة الغالية بكل الخير لوطننا المفدى.. وكل عام وسيادتكم بخير ، ومصرنا الغالية فى تقدم وريادة.

وأرسل وزير الداخلية ببرقية تهنئة للفريق أول/محمد زكى "القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى"..جاء بها: يسُرنى وهيئة الشرطة فى مناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر أن نُعرب لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام عن أصدق التهانى وأطيب الأمنيات .. إن نصر أكتوبر العظيم سيبقى دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية وسيظل شاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لتبقى مصر مرفوعة الهامة رايتها دائماً عالية خفاقة .. حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه نعم المولى ونعم النصير.. وكل عام وسيادتكم بخير.

ووجه وزير الداخلية ببرقية تهنئة لفريق أسامة عسكر"رئيس أركان حرب القوات المسلحة".. جاء بها: يطيب لى وهيئة الشرطة فى مناسبة الاحتفال بذكرى انتصار السادس من أكتوبر المجيد أن نتقدم لسـيادتكم والمجلس الأعلـى للقوات المسـلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود والصناع العسكريين وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام بأطيب التهانى مقرونة بأطيب الأمنيات بدوام التوفيق والسداد .. ستبقى ذكرى ذلك النصر منارة تشهد للعالمين .. صلابة جند مصر وحراس أمنها على مر السنين .. وفداءهم بكل غالٍ ونفيس فى سبيل رفعة الوطن ونهضته ورخاء شعبه العظيم .. حفظ الله مصر الكنانة وهيأ لها ولقواتنا المسلحة الباسلة مزيداً من التقدم والإزدهار . وكل عام وسيادتكم بخير.