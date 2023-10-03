هشام الحصرى رئيسا للجنة الزراعة بمجلس النواب وعبد القوى أمينا للسر

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 03:31 مساءً - أسفرت انتخابات هيئة مكتب لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن فوز النائب هشام الحصرى رئيسا للجنة لدور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثاني بمجلس النواب، وفوز كل من النائب صقر عبد الفتاح والنائب حسن أبو قديرة بمنصب وكيلى اللجنة، وفوز النائب محمد عبد القوى بمنصب أمين السر.

وحرص النائب هشام الحصرى علي توجيه برقية تهنئة من لجنة الزراعة للرئيس عبد الفتاح السيسى، مؤكدا أن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يولي أهمية كبيرة لقطاع الزراعة، من خلال المشروعات القومية الكبرى فى ذلك القطاع، مما ساعد البلاد علي مواجهة التحديات العالمية المتعلقة بالأمن الغذائى.

وأشار الحصرى إلى أن زيادة الرقعة الزراعية إلي نحو 10 ملايين فدان إنجاز كبير يحسب للرئيس السيسي، وأكد استمرار دعم لجنة الزراعة للفلاح في كل مكان في مصر باعتباره جندى يدافع عن وطنه.

وتعد اللجان النوعية "مطبخ المجلس" فهى التى تشهد مناقشات تفصيلية للمشروعات بقوانين، لتخرج صياغة متكاملة ومتوازنة للعرض على المجلس، وكذلك مناقشة الأدوات الرقابية الموجهة من النواب للحكومة، ويعد تشكيل مكاتب اللجان شرارة انطلاق أعمال المجلس، وإحالة مشروعات القوانين والأدوات الرقابية لكل لجنة بحسب اختصاصاتها لمناقشتها.

وتنص المادة "42" من اللائحة الداخلية لمجلس النواب على :تنتخب كل لجنة في أقرب وقت ممكن، في بداية كل دور انعقاد عادى من بين أعضائها رئيساً ووكيلين وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائها.

وتقدم طلبات خلال الفترة التي يحددها مكتب المجلس، وتجرى الانتخابات بين المرشحين بطريق الاقتراع السرى.

وإذا لم يتقدم للترشيح أحد غير العدد المطلوب أُعلِن انتخابُ المرشحين بالتزكية. وذلك كله وفقا للقواعد والشروط والمواعيد التي يحددها مكتب المجلس.