الاتحاد العالمى للمواطن المصرى بالخار ج: نؤيد الرئيس السيسي لاستكمال إنجازاته التاريخية الغير مسبوقة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 05:31 مساءً - أعلن بهجت العبيدى، كاتب مصرى فى النمسا ومؤسس الاتحاد العالمى للمواطن المصرى فى الخارج، دعمه وتأييده لترشح الرئيس عبد الفتاح السيسي لولاية رئاسية جديدة، حتى يستكمل إنجازاته التاريخية التى لم تتحقق على أرض مصر منذ عشرات السنين.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر" حكاية وطن " الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة.

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس، على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.