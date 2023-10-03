دورى نايل .. عمر كمال يحصد جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية "فيديو"

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 07:25 مساءً - حصد عمر كمال لاعب فريق مودرن فيوتشر، جائزة أفضل هدف بالجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز( دورى نايل ).

وأعلنت رابطة الأندية المحترفة، عن حصول هدف عمر كمال في مرمى الداخلية على أكبر عدد من الأصوات في الإستفتاء الذي شارك فيه المشجعون.

وجاء هدف عمر كمال بتصويبة قوية ومتقنة من خارج منطقة الجزاء لتسكن شباك محمود الزنفلي حارس مرمى فريق الداخلية.