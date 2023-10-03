عضو اتحاد الجاليات المصرية بجنيف يعلن دعمه للرئيس السيسى بانتخابات الرئاسة.. فيديو

احمد وائل عمر - القاهرة في الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 07:25 مساءً - أعلن محمد البطوط عضو الأمانة العامة لاتحاد الجاليات المصرية فى جنيف، تأييده للرئيس عبد الفتاح السيسى بالانتخابات الرئاسية القادمة.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى، أعلن خلال كلمته بمؤتمر "حكاية وطن" الذى اختتم فعالياته أمس بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن ترشحه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة تلبية لنداء الشعب المصرى.

وشهدت مدن ومراكز المحافظات مسيرات حاشدة، شارك فيها الآلاف المواطنين، يحتفلون بذكرى نصر أكتوبر وللمطالبة بترشح الرئيس السيسى فى الانتخابات الرئاسية واستكمال المسيرة .

وطاف المشاركون الشوارع، حاملين الأعلام وصور الرئيس على سيارات تحمل مكبرات الصوت تذيع الأغانى الوطنية بذكرى نصر أكتوبر.