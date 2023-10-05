المرشح الرئاسى المحتمل فريد زهران يستكمل الكشف الطبى اليوم

احمد وائل عمر - القاهرة في الخميس 5 أكتوبر 2023 10:28 صباحاً - يستكمل فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي، والمرشح الرئاسي المحتمل، إجراء الكشف الطبي، اليوم الخميس، ضمن استعدادات وضوابط تقديم أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية القادمة، وذلك بمستشفى معهد ناصر.

وأعلن زهران عزمه الترشح في انتخابات رئاسة جمهورية مصر العربية 2024 التي تنطلق 1 ديسمبر 2023، مدعوما من الهيئة العليا لحزبه وعدد من الأحزاب والشخصيات الوطنية في مقدمتها حزب العدل.

ودشن زهران حملته الانتخابية في مؤتمر صحفي حاشد عقده يوم الثلاثاء 3 أكتوبر في أحد فنادق الجيزة، وأكد أنه يعتبر نفسه مرشحا لمواجهة نظام احتكر السلطة والمجال العام على مدار سبعين عاما، موضحا أن بداية التحرر تأتي بالإفراج عن المحبوسين على ذمة قضايا رأي، وإجراء انتخابات ديمقراطية نزيهة، نحتاج لانتخابات تعكس إرادة الناس كما يحدث فى معظم دول العالم.